Amilly Contes du bout des doigts Amilly
Amilly Contes du bout des doigts Amilly samedi 27 juin 2026.
Amilly
Amilly Contes du bout des doigts
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 11:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Amilly Contes du bout des doigts
De petites et grandes histoires d’animaux destinées aux petits et tout-petits.
Les humains se racontent des histoires depuis toujours. Celles-ci nous structurent, nous aident à grandir et nous poussent à la découverte du monde dans un cadre chaleureux et sécurisant.
Le spectacle se compose de petites et grandes histoires d’animaux destinées aux petits et tout-petits, et mêle des jeux de doigts, des comptines, dont certaines sont jouées au ukulélé, ainsi que des contes issus de folklore français et international.
La comédienne Inès Guilbert, ayant plusieurs contes sous son aile, adapte chaque spectacle à son public, en choisissant la succession d’histoires qui la composera. .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
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English :
Amilly Fingertip tales
L’événement Amilly Contes du bout des doigts Amilly a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS
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