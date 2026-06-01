Amilly

Amilly Contes du bout des doigts

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 11:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Amilly Contes du bout des doigts

De petites et grandes histoires d’animaux destinées aux petits et tout-petits.

Les humains se racontent des histoires depuis toujours. Celles-ci nous structurent, nous aident à grandir et nous poussent à la découverte du monde dans un cadre chaleureux et sécurisant.

Le spectacle se compose de petites et grandes histoires d’animaux destinées aux petits et tout-petits, et mêle des jeux de doigts, des comptines, dont certaines sont jouées au ukulélé, ainsi que des contes issus de folklore français et international.

La comédienne Inès Guilbert, ayant plusieurs contes sous son aile, adapte chaque spectacle à son public, en choisissant la succession d’histoires qui la composera. .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

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English :

Amilly Fingertip tales

L’événement Amilly Contes du bout des doigts Amilly a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS