Amine Radi Le Forum Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Amine Radi

Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Amine Radi au Forum.

Amine Radi, déjà applaudi par 3 millions de spectateurs, revient avec un nouveau spectacle plus intime et toujours aussi percutant. Il y partage sa nouvelle vie “à la française”, ses amours express et ses chocs culturels, avec un humour rythmé et une autodérision jubilatoire. Et même avec le succès, les galères ne sont jamais loin il appelle ça la suivette, cette poisse fidèle qui le poursuit partout…pour notre plus grand rire. Un show audacieux, fédérateur et irrésistiblement drôle.

RDV le 10 avril 2027 au Forum. .

Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Amine Radi at the Forum.

L’événement Amine Radi Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans