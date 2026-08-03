Visite Flash L’Hotêl-Dieu de Coëffort Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans Le Mans

lundi 17 août 2026 · Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite Flash L’Hotêl-Dieu de Coëffort

Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 15:30:00

fin : 2026-08-17 16:15:00

Date(s) :

2026-08-17

Laissez-vous conter l’Hôtel-Dieu de Coëffort, profondément lié au destin d’Henry II Plantagenêt et à un pan entier méconnu de l’histoire mancelle au Moyen-Age jusqu’au XXème siècle.

Jauge de 20 personnes. .

Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite Flash L’Hotêl-Dieu de Coëffort Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72