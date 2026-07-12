BOULEVARD NATURE, le tour complet VTC, avec Cyclamaine Le Mans
mardi 28 juillet 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
BOULEVARD NATURE, le tour complet VTC, avec Cyclamaine
RV au port (101, Quai Amiral-Lalande) Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Balade VTC Cyclamaine
Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !
Accompagnez-la sur de bons chemins ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté.e, l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous, mais il faut être adhérent ( 15€/an) et avoir un gilet vert de Cyclamaine (5€). RESERVATION PAR SMS
Nous ferons le tour complet, dans le sens horaire, environ 75 km.
Pensez au pique-nique , à l’eau, au café. Vous pouvez aussi prendre quelques euros pour un arrêt buvette.
Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88. .
RV au port (101, Quai Amiral-Lalande) Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
VTC Cyclamaine ride
L’événement BOULEVARD NATURE, le tour complet VTC, avec Cyclamaine Le Mans a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Mans
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