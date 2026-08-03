Visite Flash Découverte olfactive dans la Cité Plantagenêt 43 Grande Rue Le Mans
dimanche 16 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite Flash Découverte olfactive dans la Cité Plantagenêt
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:45:00
fin : 2026-08-16 15:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Nous vous invitons à une immersion olfactive dans la cité Plantagenêt. Quelles odeurs, quels parfums au Moyen Âge ? Tentez de le découvrir dans cette visite inédite.
Jauge de 20 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite Flash Découverte olfactive dans la Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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