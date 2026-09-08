AMORÈS, création théâtrale de Simon Poulain / + Concert / Nouveau Studio Théâtre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 20:00 –

Gratuit : non 6€ tarif réduit / 9€ tarif plein Réservation en ligne via HelloAsso ou sur place (sous réserve de place disponible) > https://www.helloasso.com/associations/nouveau-studio-theatre/evenements/amores-creation-cie-jesus-poulain-concert Adulte, En famille – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? – ???????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ? [· PREMIÈRES · Théâtre seul en scène – 50min – à partir de 10ans – en extérieur dans la cour du lieu] ????????Il s’appelle Victor. Mais ici tout le monde l’appelle Vico.Sur un banc public, il attend Kader, Ava et deux covoitureurs. Mais de là à vous dire que tout le monde viendra…AMORÈS, errances poétiques et satire d’un ingénu plein d’amour et d’espoir.??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????? : ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? : ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? : ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? : ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????? : ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????, ???????? ???????????????? ???????????????? ???????? ???????? ????????????????????, ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????©?????????????????????????????????????· ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ·Tous les ans, trois compagnies nantaises sont accueillies en résidence pour venir boucler leur travail de création et présenter au public leur Première. Des spectacles à découvrir ici, prêts à être programmés ensuite ailleurs. Simon Poulain est ici invité par Marion Solange-Malenfant de la Cie Losange.?+ + + + + + C O N C E R T + + + + + +???????????????????????? ????????????????????????? ???????? ????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? :mercredi? ???????????? ???????????????????? (en duo) folkjeudi ???????????????????????? soul et jazz – poésievendredi ???????????????????????? ???? ???????? ???????? ???????????????? rap ENTRÉE UNIQUE à 20h

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com



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