Peace of Mind + Hardmind + Beyond the Kraken + Out Breaker Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 20:00 –

Gratuit : non 17 € en ligne, 22 € à la porte Tout public

Peace of Mind débarquent à Nantes pour représenter le hardcore allemand et terminer leur tournée UK/Europe pour donner à chacun sa dose de cardio en fin de semaine. Peace of Mind, c’est la violence musicale sur fond de paroles engagés – avec en avant l’idée que malgré le fait que la vie présente ses challenges, on a toujours la possibilités de créer son propre avenir.Qui de mieux que les Rennais de Hardmind pour accompagner cette tête d’affiche – un groupe qui met le B dans Beatdown – esprit engagé, son heavy et un pit dont on garde des souvenirs. Si vous n’avez pas encore eu la chance, c’est leur chercher « Negative Thoughts » sur bandcamp et de se chauffer avec leur dernière sortie qui va célébrer ses 1 ans!Formé en 2021 à Rennes, Beyond The Kraken trouve sa place sur les scènes de Hardcoreave un style moderne et beatdown. Un son massif, lourd qui installe une ambiance pesante,étouffante, presque angoissante. Le groupe propose un son unique, provenant d’un mélange « subtile » des influencesmusicales personnelles des quatremusiciens. Chacun possédant déjà une solide expérience de jeu de scène dans des groupesde musiques extrêmes, il déploient une énergie dévastatrice.Out Breaker les nouveaux du SNHC débarquent! Fondé en 2024 par 5 gars de la cote ouest, c’est début 2025 que le groupe prend forme avec un nouveau chanteur! Du bon hardcore radical avec certaines sonorités métal! Si t’aimes les bons vieux break et le 2 step c’est fait pour toi!

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200

https://dice.fm/partner/tickets/event/q2lxga-peace-of-mind-hardmind-beyond-the-kraken-out-breaker-4th-sep-le-ferrailleur-nantes-tickets?dice_id=9274185&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=CASH+PISTACHE&dice_feature=mio_marketing&_branch_match_id=1583037475092843619&utm_source=web&utm_campaign=CASH+PISTACHE&utm_medium=mio_marketing&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1S%2B3MLKwNEhLA%2BJE%2B7qi1LTUoqLMvPT4pKL88uLUItvgxLTEokwAIWbCKTsAAAA%3D



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