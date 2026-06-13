Les Mistériennes – Installation de Barbara Schroeder Le Jardin Extraordinaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-21 08:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes Comme des architectures primitives, Les Mistériennes renvoient à la fois à la monumentalité des civilisations anciennes et à une fragilité organique, mémoire paysanne transposée dans un paysage exotique. Le Jardin extraordinaire est aménagé dans une ancienne carrière de granit désaffectée, la carrière Miséry. Avec son imposante cascade et sa végétation luxuriante, constituée de plus de 200 espèces végétales, le jardin tente de recréer l’univers féerique des « Voyages extraordinaires » de Jules Verne.Le Voyage à Nantes y a invité l’artiste Barbara Schroeder, dont la démarche autour du travail de la terre révèle ce qui est invisible, les végétaux qui la constituent et les humains qui la travaillent.Barbara Schroeder a fait de la bouse de vache son médium de prédilection et initie depuis plusieurs années un projet de création autour de ce matériau, qu’elle appelle « le cycle Mistérien ». Constituées de bouse de vache mélangée à de la terre, de la ouate et du ciment, Les Mistériennes forment six colonnes monumentales qui conservent l’empreinte des feuilles des essences les plus remarquables du site. Chacune porte le nom de certaines vaches du troupeau ayant fourni la matière : Pupille, Rébéca, Rozi, Ange, Lune et Mimi.Dans leurs fissures et cavités, mousses et plantes forment des jardins miniatures entre sculptures et biotopes. Installation du 4 juillet au 6 septembre 2026 :tous les jours de 8h30 à 20h

Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/le-jardin-extraordinaire https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/



Afficher la carte du lieu Le Jardin Extraordinaire et trouvez le meilleur itinéraire

