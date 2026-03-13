Amour Amour Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Chœur de la Maîtrise de Paris

Clémence Chabrand, piano

Edwige Parat, direction

Concert du Chœur de la Maîtrise de Paris

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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