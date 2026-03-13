Amour Amour Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Amour Amour Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mardi 14 avril 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Chœur de la Maîtrise de Paris
Clémence Chabrand, piano
Edwige Parat, direction
Concert du Chœur de la Maîtrise de Paris
Le mardi 14 avril 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-14T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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