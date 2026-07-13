Amour au temps de l’algorithme Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Amour au temps de l’algorithme

Du jeudi 11 au vendredi 12 février 2027 le jeudi de 19h à 19h30. Le vendredi de 19h à 19h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-11

Nadine O’Garra, artiste de cirque anglo-espagnole, convoque avec humour et acuité notre rapport aux écrans, aux réseaux et à cette étrange mécanique qui prétend nous connaître mieux que nous-mêmes.

Sur scène, un mur devient à la fois surface d’escalade, écran de projection et terrain de jeu mental. Entre danse verticale, cirque, stand-up et vidéo, elle déploie un solo hybride, drôle et vertigineux.



Relecture contemporaine de son solo Amour au temps d’Ikea, créé en 2011, cette nouvelle version ancre la question de l’identité dans un monde désormais gouverné par les flux numériques. Accrochée à la paroi comme à une interface, l’artiste dialogue avec ses doubles, se confronte à son image démultipliée et interroge ce que nous devenons à l’ère de l’hyperpersonnalisation. Pourquoi cette avalanche de publicités ciblées ? Suis-je fidèle à mon profil en ligne ? Son langage scénique explore avec finesse les tensions entre liberté individuelle et conditionnement algorithmique. Un spectacle ludique, percutant et résolument actuel, où la virtuosité physique rencontre la pensée critique.



Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 2027.



Réservez vos places pour le Cirque Le Roux et bénéficiez d’un tarif à 5€ pour Amour au temps de l’algorithme .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Nadine O’Garra, an Anglo-Spanish circus artist, humorously and acutely evokes our relationship to screens, networks and this strange mechanism that claims to know us better than ourselves.

L’événement Amour au temps de l’algorithme Martigues a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Martigues