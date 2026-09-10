AMOUR, POILS & BEAUTÉ LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
jeudi 10 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
AMOUR, POILS & BEAUTÉ
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10 2026-12-11 2026-12-13
Une cliente. Une esthéticienne. Un chéri infidèle. Et une vengeance… au poil près.
Sylvie pensait passer une journée tranquille à l’institut. Jusqu’au moment où elle découvre qu’Alice, sa cliente du jour, est aussi… l’amante de son compagnon. Pas de cris. Pas de drame. Pas de scène. Juste une idée brillante. Et très, très précise.
Quand la loi du Talion passe par l’épilation, ça donne une comédie piquante, mordante et délicieusement cruelle.
Écrite par Joachim Desmoines, mise en scène au quart de poil par Nathalie Hardouin, et portée par les irrésistibles Indira Lacour et Sara Perrin.
Bienvenue dans l’enfer du sif, du fil… et des bandes de cire. 16 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com
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English :
A client. A beautician. An unfaithful boyfriend. And revenge? Down to the last hair.
L’événement AMOUR, POILS & BEAUTÉ Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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