AMOURS FUGITIVES THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

AMOURS FUGITIVES

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 19:30:00

fin : 2027-06-02

Date(s) :

2027-05-29 2027-05-30 2027-06-01 2027-06-04 2027-06-05

Ce programme, placé sous le signe des amours fugitives, débutera par la reprise du succès d’octobre 2024 au Capitole de Toulouse, Don Juan dans la version chorégraphique d’Edward Clug.

Si quelqu’un a eu une pléthore d’aventures amoureuses éphémères et fugaces, c’est bien Don Juan Tenorio, l’Abuseur de Séville… Avec pour fil rouge la flamboyante partition éponyme de C. W. Gluck, ce Don Juan parvient à allier l’ancien et le nouveau et à faire ressortir ce qu’il y a d’universel dans ce drame du Siècle d’Or espagnol. Edward Clug donne à voir le mythe par une allégorie dansée qui fusionne éléments de la tradition et esthétique néoclassique et contemporaine, traitant ainsi l’histoire de manière symbolique, non sans une pointe d’humour. 25 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This program, themed around fleeting love affairs, will open with a revival of the October 2024 hit at the Capitole in Toulouse: *Don Juan*, in Edward Clug’s choreographic version.

L’événement AMOURS FUGITIVES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE