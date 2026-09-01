Amphithéâtre gallo-romain Gennes Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Amphithéâtre gallo-romain

Gennes Avenue de l’amphithéâtre Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Construit au 2e siècle de notre ère, c’est un des plus grands édifices de spectacles antiques de l’ouest de la France.

Il pouvait accueillir 5 000 spectateurs lors de spectacles de gladiateurs ou de scènes de chasse. Le temps d’un week-end ce site exceptionnel reprend vie grâce à l’association AUGURA (Association Gennoise de Recherches Archéologiques).

Accès permanent et visites guidées.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée à partir de 14h30 et à partir de 16h. .

Gennes Avenue de l’amphithéâtre Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

Built in the 2nd century AD, it is one of the largest ancient performance buildings in western France.

L’événement Amphithéâtre gallo-romain Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME