Pièce de théâtre CheMinS Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Pièce de théâtre CheMinS

Saint-Georges-des-Sept-Voies 161 route de l’Orbière Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:30:00

fin : 2026-09-04 21:30:00

Date(s) :

2026-09-04

La représentation de la pièce de théâtre CheMinS vous est proposée par la Compagnie du Cri.

Venez emprunter les chemins de plusieurs personnages qui se croisent, s’entrecroisent, s’influencent les uns les autres. Un solo entre monologue et conte contemporain vraisemblable, plein d’espoir et d’humanité. Fabio Longoni, comédien-narrateur, nous plonge dans une nuit de novembre où chacun des personnages va suivre un chemin déterminant pour son avenir. Un conte qui s’écoute comme un film.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 4 septembre 2026 de 20h30 à 21h30. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 161 route de l’Orbière Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 95 92 daniele.cerneau49@gmail.com

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English :

The play CheMinS is presented by the Compagnie du Cri.

L’événement Pièce de théâtre CheMinS Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME