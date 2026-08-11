Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Balade découverte des plantes sauvages

Le Bois Davy Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Au coeur de l’Ecolieu du Bois Davy et ses 11ha de nature préservée; au détour d’une cabane perchée, de roulottes et autres hébergements insolites, se dévoile une nature abondante que vous fera découvrir Jérémie (Cabané’Nature).

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Le Bois Davy Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 30 29 18 cabanetnature@gmail.com

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English :

In the heart of the Bois Davy Eco-Reserve and its 11 hectares of preserved nature; beyond a treehouse, travel trailers, and other unique accommodations, a bountiful natural landscape unfolds—one that Jérémie (Caban’Nature) will help you explore.

L’événement Balade découverte des plantes sauvages Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME