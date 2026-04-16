Théâtre Frankenstein Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire

Théâtre Frankenstein

Route de Louerre Gennes Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Le mythe de Frankenstein touche profondément à la peur de l’Autre. L’histoire a comme point de départ la volonté tenace d’un jeune homme, Victor Frankenstein, de résoudre l’un des plus grands mystères de l’existence l’origine de la vie.

Le monstre, c’est l’Autre. Celui que l’on juge sans le connaître, ni essayer de le comprendre. La créature que crée Frankenstein n’a pas de nom,comme la peur au contour flou qui l’entoure. À sa naissance, la créature ne cherche qu’à aimer et être aimée ; mais le rejet qu’elle subit provoque en elle une rage immense. La violence contre elle va engendrer sa violence contre le monde.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 4 septembre 2026 de 19h à 20h. .

Route de Louerre Gennes Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99 contact@ntp.fr

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English :

The Frankenstein myth is profoundly concerned with the fear of the Other. The story begins with the tenacious determination of a young man, Victor Frankenstein, to solve one of existence?s greatest mysteries: the origin of life.

L’événement Théâtre Frankenstein Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME