Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Trio Arum Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire
mercredi 12 août 2026 · Saint-Georges-des-Sept-Voies · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Trio Arum
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Ce mercredi, retrouvez un concert du Trio Arum , avec Sabine Gabbé au violon, Damien Séchet, alto, et Annabelle Gouache au violoncelle.
Au programme
L. van Beethoven, trio op. 9 n°1 et 3 Zoltan Kodaly, intermezzo pour trio à cordes.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 12 août 2026 à partir de 20h. .
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 26 13 musicales.sgd7v@orange.fr
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English :
This Wednesday, enjoy a concert by the %AB Arum %BB Trio, featuring Sabine Gabb%E9 on violin, Damien S%E9chet on viola, and Annabelle Gouache on cello.
L’événement Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Trio Arum Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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