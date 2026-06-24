Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Trio Arum Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Trio Arum

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Ce mercredi, retrouvez un concert du Trio Arum , avec Sabine Gabbé au violon, Damien Séchet, alto, et Annabelle Gouache au violoncelle.

Au programme

L. van Beethoven, trio op. 9 n°1 et 3 Zoltan Kodaly, intermezzo pour trio à cordes.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 12 août 2026 à partir de 20h. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 26 13 musicales.sgd7v@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Wednesday, enjoy a concert by the %AB Arum %BB Trio, featuring Sabine Gabb%E9 on violin, Damien S%E9chet on viola, and Annabelle Gouache on cello.

L’événement Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Trio Arum Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME