La Genn’iale randonnée marche, VTT, Raid VTT et Gravel Gennes-Val-de-Loire
La Genn’iale randonnée marche, VTT, Raid VTT et Gravel Gennes-Val-de-Loire dimanche 30 août 2026.
Gennes-Val-de-Loire
La Genn’iale Randonnée marche, VTT, Trail et Gravel
Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Voici l’une des randonnées VTT les plus importantes de l’Anjou, entre forêts et coteaux surplombant la Loire. Et pour les adeptes de la marche, plusieurs randonnées sont au choix. Nouveauté 2026 un trail libre.
Au programme
– Marche 4 circuits de 10, 14, 17 et 26 km
– VTT 4 circuits de 20, 40, 60 et 80 km
– Gravel (avec tracé GPX) 2 circuits de 70 et 100 km
– Trail libre 2 circuits de 11 et 22 km.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 30 août 2026. .
Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire contacts@gennes-aventures.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This is one of the most important mountain bike trails in Anjou, between forests and hills overlooking the Loire. And for walkers, there’s a choice of several hikes. New for 2026: a free trail.
L’événement La Genn’iale Randonnée marche, VTT, Trail et Gravel Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)
- Amazonie, le monde des esprits descend dans l’Hélice Terrestre Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 15 juin 2026
- Fête de la musique Grézillé Rue du Plan d’eau Gennes-Val-de-Loire 20 juin 2026
- Trophée Loire silure 2026 Gennes-Val-de-Loire 4 juillet 2026
- cOsmOdrOmO Gennes-Val-de-Loire 12 juillet 2026
- Soirée Flamenco Tablao Tradicional #1 Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 12 juillet 2026