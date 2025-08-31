La Genn’iale randonnée marche, VTT, Raid VTT et Gravel Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire

La Genn’iale Randonnée marche, VTT, Trail et Gravel

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Voici l’une des randonnées VTT les plus importantes de l’Anjou, entre forêts et coteaux surplombant la Loire. Et pour les adeptes de la marche, plusieurs randonnées sont au choix. Nouveauté 2026 un trail libre.

Au programme

– Marche 4 circuits de 10, 14, 17 et 26 km

– VTT 4 circuits de 20, 40, 60 et 80 km

– Gravel (avec tracé GPX) 2 circuits de 70 et 100 km

– Trail libre 2 circuits de 11 et 22 km.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 30 août 2026. .

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire contacts@gennes-aventures.fr

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English :

This is one of the most important mountain bike trails in Anjou, between forests and hills overlooking the Loire. And for walkers, there’s a choice of several hikes. New for 2026: a free trail.

L’événement La Genn’iale Randonnée marche, VTT, Trail et Gravel Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME