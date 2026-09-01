Église Saint-Eusèbe Gennes Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église Saint-Eusèbe

Gennes 20 rue du Mémorial Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Dominant la Loire et ses ponts d’une cinquantaine de mètres, l’église fut bâtie au 10e siècle dans un style roman primitif, probablement sur les vestiges d’un temple gallo-romain peut-être dédié à Mercure.

Le mémorial, édifié le long de la nef, abrite les dépouilles de 17 soldats français tués à Gennes, Saumur et à la ferme d’Aunis pendant la bataille des Cadets de juin 1940.

Exposition Bestioles, bêtises et boulot de Paul Tieman

Paul Tieman donnera pour la première fois depuis 21 ans un regard sur le passé et l’actualité de son travail. Dans tout ce qu’il conçoit, imagine, dessine et réalise, les humains, l’homme et l’humanité jouent un rôle essentiel. Exposition en grand et en petit. Et pour les grands, les petits et les autres.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026 de 15h30 à 18h30. .

Gennes 20 rue du Mémorial Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

Overlooking the Loire River and its bridges by some fifty meters, the church was built in the 10th century in a primitive Romanesque style, probably on the remains of a Gallo-Roman temple perhaps dedicated to Mercury.

L’événement Église Saint-Eusèbe Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME