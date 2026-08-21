Exposition Bestioles, bêtises et boulot, Église Saint-Eusèbe, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Exposition Bestioles, bêtises et boulot 18 – 20 septembre Église Saint-Eusèbe Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Du 9 au 30 septembre : exposition Bestioles, bêtises et boulot de Paul Tieman

Paul Tieman donnera pour la première fois depuis 21 ans un regard sur le passé et l’actualité de son travail. Dans tout ce qu’il conçoit, imagine, dessine et réalise, les humains, l’homme et l’humanité jouent un rôle essentiel. Exposition en grand et en petit. Et pour les grands, les petits et les autres.

Église Saint-Eusèbe 20 Rue du Mémorial, 49350 Gennes-Val-de-Loire, France Gennes-Val-de-Loire 49350 Gennes Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241518130 https://www.gennesvaldeloire.fr/gennes Construite à partir du XIe siècle sur un promontoire dominant la vallée de la Loire, l’église Saint-Eusèbe est restée un lieu de culte jusqu’à la révolution. La flèche octogonale du clocher date du XVe.

Dédiée à Saint-Eusèbe, évêque de Vinceil en Italie, elle fut le siège d’un prieuré dépendant de l’abbaye Saint-Pierre de la Couture au Mans. La paroisse qui s’étendait sur le territoire des Rosiers demeure jusqu’à la révolution.

Lors de la seconde guerre mondiale le clocher fut détruit le 9 juin 1940 par des obus allemands. Il est reconstruit en 1942-43, et de nouveau détruit par les bombardements américains.

Ce site demeure le lieu de mémoire des combats des cadets de Saumur opposés à l’avance de l’armée allemande.

Sa situation exceptionnelle, à 41 m au-dessus de la Loire offre une vue exceptionnelle sur la vallée. Il ne subsiste aujourd’hui que le chœur, le transept les deux absidioles et des pans de murs de la nef.

Désacralisée en 2016, c’est aujourd’hui un lieu d’expositions, de rencontres et de mémoire en l’honneur des Cadets de Saumur.

Du 9 au 30 septembre : exposition Bestioles, bêtises et boulot de Paul Tieman

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture