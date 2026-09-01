Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Le prieuré de Bessé Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé

Le prieuré de Bessé Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil.

Dominant sa nef, un grand Christ en croix en bois polychrome vient d’être restauré par l’association Le Thoureil, Patrimoines et Paysages (2025).

Accueil par l’association, visites libres et panneaux explicatifs.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 18h. .

Le prieuré de Bessé Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

This 12th-century priory church belonged to the Abbey of Saint-Maur de Glanfeuil.

L’événement Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME