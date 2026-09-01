Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Le prieuré de Bessé Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Le prieuré de Bessé · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé
Le prieuré de Bessé Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil.
Dominant sa nef, un grand Christ en croix en bois polychrome vient d’être restauré par l’association Le Thoureil, Patrimoines et Paysages (2025).
Accueil par l’association, visites libres et panneaux explicatifs.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 18h. .
Le prieuré de Bessé Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
This 12th-century priory church belonged to the Abbey of Saint-Maur de Glanfeuil.
L’événement Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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