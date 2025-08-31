Ruines de l’église Saint-Maxenceul Rue du cadran Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Ruines de l’église Saint-Maxenceul

Rue du cadran Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ancienne paroisse de Cunault au 12e siècle, les restes de l’église sont d’une beauté saisissante. Elle fût détruite en 1754 par un ouragan.

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Rue du cadran Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

Formerly the parish church of Cunault in the 12th century, the remains of the church are strikingly beautiful. It was destroyed by a hurricane in 1754.

L’événement Ruines de l’église Saint-Maxenceul Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME