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AGENDA · Cour-Maugis sur Huisne

Amsterdam débarque à l’Escarbille en musique ! Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

vendredi 28 août 2026 · Boissy-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Boissy-Maugis
Adresse
121 Rue du Perche
Ville
61110 Cour-Maugis sur Huisne
Département
Orne
Tarif

Cour-Maugis sur Huisne

Amsterdam débarque à l’Escarbille en musique !

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Ambiance garantie avec l’ensemble Sonores Néerlandais qui nous fera danser dans un mélange de pop, de jazz et de musique alternative.

Participation libre.

Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.   .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Amsterdam débarque à l’Escarbille en musique !

L’événement Amsterdam débarque à l’Escarbille en musique ! Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CdC Coeur du Perche

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