Amsterdam débarque à l’Escarbille en musique ! Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
vendredi 28 août 2026 · Boissy-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne
Informations pratiques
Cour-Maugis sur Huisne
Amsterdam débarque à l’Escarbille en musique !
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ambiance garantie avec l’ensemble Sonores Néerlandais qui nous fera danser dans un mélange de pop, de jazz et de musique alternative.
Participation libre.
Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
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English : Amsterdam débarque à l’Escarbille en musique !
L’événement Amsterdam débarque à l’Escarbille en musique ! Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CdC Coeur du Perche
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