Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Cour-Maugis sur Huisne

Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Posons, dessinons ensemble !

Animé par Orian.

Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

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English : Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille

L’événement Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CdC Coeur du Perche