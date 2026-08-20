An English moment for babies, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

An English moment for babies Mercredi 7 octobre, 10h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALES

Très réceptifs aux sons, les bébés reconnaissent très tôt les rythmes de leur langue maternelle. Ils savent aussi distinguer et intégrer les sonorités d’autres langues. À travers des chants et des comptines, Véronique invite petits et grands à partager un moment joyeux et ludique, in english of course!

Mercredi 7 octobre · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un moment joyeux et ludique en anglais pour les bébés