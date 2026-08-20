An English moment for babies, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault
mercredi 4 novembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault
Informations pratiques
An English moment for babies Mercredi 4 novembre, 10h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T10:30:00+01:00 – 2026-11-04T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-04T10:30:00+01:00 – 2026-11-04T11:00:00+01:00
Très réceptifs aux sons, les bébés reconnaissent très tôt les rythmes de leur langue maternelle. Ils savent aussi distinguer et intégrer les sonorités d’autres langues. À travers des chants et des comptines, Véronique invite petits et grands à partager un moment joyeux et ludique, in english of course!
Mercredi 4 novembre · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans
Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un moment joyeux et ludique en anglais pour les bébés
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