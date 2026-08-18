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An English moment for babies Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly · Orvault

An English moment for babies Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly
Adresse
48 Avenue Alexandre Goupil
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Mercredi 7 octobre · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 10:30 – 11:00
Gratuit : oui Gratuit Mercredi 7 octobre · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans Jeune Public – Age maximum : 3 

Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALESTrès réceptifs aux sons, les bébés reconnaissent très tôt les rythmes de leur langue maternelle. Ils savent aussi distinguer et intégrer les sonorités d’autres langues. À travers des chants et des comptines, Véronique invite petits et grands à partager un moment joyeux et ludique, in english of course!Mercredi 7 octobre · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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