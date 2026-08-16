An English moment for babies Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault
mercredi 4 novembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 10:30 – 11:00
Gratuit : oui Gratuit Mercredi 4 novembre · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans Jeune Public – Age maximum : 3
Très réceptifs aux sons, les bébés reconnaissent très tôt les rythmes de leur langue maternelle. Ils savent aussi distinguer et intégrer les sonorités d’autres langues. À travers des chants et des comptines, Véronique invite petits et grands à partager un moment joyeux et ludique, in english of course!Mercredi 4 novembre · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans
Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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