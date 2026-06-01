AN TI KONT AN LAKOU EMA: le conte de Ti Pocame, JARDIN AN LAKOU EMA, Le Diamant

AN TI KONT AN LAKOU EMA: le conte de Ti Pocame Samedi 6 juin, 15h00 JARDIN AN LAKOU EMA Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

AN TI KONT AN LAKOU-A :

LE CONTE DE TI POCAME

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2026 ayant pour thème : « LA VUE », le Service Patrimoine de la Ville du Diamant vous invite à une expérience sensorielle inédite au jardin An Lakou Ema : « à voir l’invisible ».

Laissez-vous emporter par l’histoire de Ti Pocame, ce petit garçon courageux, délaissé par sa mère adoptive, qui devra faire preuve d’une ruse exceptionnelle pour échapper à un redoutable monstre dévoreur d’enfants. Un récit initiatique où la fragilité de l’enfance triomphe de la cruauté par l’intelligence et la persévérance.

De la Page à la Parole : cette animation prend racine dans la Biblio éphémère du jardin, cet espace de partage où de beaux ouvrages sont offerts au regard et à la curiosité des passants. Le conte de Ti Pocame, tiré de ces collections, s’évade de ses pages pour prendre vie « an bas sé pié mango-a », an lakou Ema.

Ce conte invite à une autre forme de vision : voir au-delà des apparences. Comment Ti Pocame voit-il le danger là où les autres sont aveugles ? Comment le public imagine-t-il le monstre à travers les mots ? C’est une invitation à exercer l’œil de l’imaginaire au cœur de notre jardin.

JARDIN AN LAKOU EMA Rue justin Roc 97223 le Diamant Le Diamant 97223 Martinique Martinique 0696 211 399 Transport à proximité, présence de parking

AN TI KONT AN LAKOU-A :

©VILLE DU DIAMANT