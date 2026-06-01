CHIC AU NATUREL, JARDIN AN LAKOU EMA, Le Diamant

CHIC AU NATUREL Samedi 6 juin, 09h30 JARDIN AN LAKOU EMA Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

CHIC AU NATUREL

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2026 ayant pour thème : « LA VUE », le Service Patrimoine de la Ville du Diamant vous invite à une expérience sensorielle inédite au jardin An Lakou Ema : «un regard simple sur les éléments de la nature!! »

Et si le plus bel ornement se trouvait juste au-dessus de nos têtes ? Cet atelier créatif invite petits et grands à confectionner une boutonnière traditionnelle et raffinée, réalisée entièrement avec les trésors du jardin An Lakou Ema. Un hommage à l’élégance d’autrefois, quand on cueillait un éclat de jardin pour décorer son revers ou sa chevelure.

« L’œil de l’artisan » : pour cet atelier, le visiteur devient créateur. Il s’agit d’apprendre à voir le potentiel artistique de notre nature et de les marier. C’est un exercice de précision, de goût et d’harmonie chromatique.

Un assemblage naturel pour une création 100% biodégradable.

Cet atelier permettra de sensibiliser le public à la beauté des plantes du quotidien, souvent ignorées mais aussi d’initier petits et grands à une technique d’assemblage simple et naturelle (sans colle ni plastique).

JARDIN AN LAKOU EMA Rue justin Roc 97223 le Diamant Le Diamant 97223 Martinique Martinique 0696 211 399 Transport à proximité, présence de parking

CHIC AU NATUREL

©VILLE DU DIAMANT