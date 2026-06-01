Exposition Marché d’Art : Résonances – Marie-Elise Gau, JARDIN AN LAKOU EMA, Le Diamant

Exposition Marché d’Art : Résonances – Marie-Elise Gau Samedi 6 juin, 09h00 JARDIN AN LAKOU EMA Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, le Service Patrimoine transforme le jardin An Lakou Ema et les murs de la Mairie en une galerie d’art à ciel ouvert.

L’artiste peintre Marie-Elise Gau investit l’espace avec ses œuvres abstraites vibrantes. Son travail est un écho de notre nature.

Sur la pierre : Des toiles habilleront la façade de la Mairie, créant un pont entre l’architecture de la ville et la liberté de l’art.

Dans la sève : Des œuvres vont parcourir les sentiers an Lakou-a, invitant à une déambulation contemplative.

Parce que l’art se vit et se partage, notre Marché d’Art exclusif sera installé au centre du jardin avec :

• Des œuvres originales : Une sélection de toiles en petits et moyens formats, idéales pour commencer ou compléter votre collection.

• Un Soutien à la création locale : permettre l’acquisition d’œuvres dynamisant ainsi l’économie culturelle de la ville.

• Échange direct : Marie-Elise Gau sera présente pour vous parler de son processus créatif, de sa gestion de la couleur …

Cette exposition offrira au public, un nouveau regard sur leur environnement où l’art abstrait vient magnifier la sagesse de notre beau jardin. C’est aussi faire de « An lakou Ema » un rendez-vous culturel incontournable.

JARDIN AN LAKOU EMA Rue justin Roc 97223 le Diamant Le Diamant 97223 Martinique Martinique 0696 211 399 Transport à proximité, présence de parking

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, le Service Patrimoine transforme le jardin An Lakou Ema et les murs de la Mairie en une galerie d’art à ciel ouvert.

©Ville du Diamant