EXP’EAU AN LA KOU-A, JARDIN AN LAKOU EMA, Le Diamant

EXP’EAU AN LA KOU-A Samedi 6 juin, 09h00 JARDIN AN LAKOU EMA Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

EXP’EAU AN LA KOU-A :

Mémoire et gestes de l’eau…

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2026 ayant pour thème : « LA VUE », le Service Patrimoine de la Ville du Diamant vous invite à une expérience sensorielle inédite au jardin An Lakou Ema : « Beauté utilitaire d’objets d’antan »

Au cœur du jardin, autour du puits, vous êtes invités à une immersion dans le quotidien de nos aînés. « EXP’EAU » est une mise en lumière exceptionnelle de la culture de l’eau dans le cadre intime et sacré de Lakou Ema. Cette exposition retrace le parcours de l’eau, de la source à la vie domestique :

le Transport, la Conservation, l’intimité du Corps …de gestes simples et respectueux de la ressource.

Le doux miracle : Apprenez l’histoire singulière de ce bourg où, face au sel de la mer, une seule source d’eau douce miraculeuse nichée juste en face du jardin a permis à des générations de s’abreuver et de s’épanouir.

« EXP’EAU AN LA KOU-A » n’est pas qu’une simple vitrine d’objets : c’est un hommage à la résilience et à l’élégance du quotidien martiniquais d’autrefois. C’est faire découvrir l’importance historique du puits et des objets traditionnels, transformant une ressource vitale en un héritage culturel partagé.

JARDIN AN LAKOU EMA Rue justin Roc 97223 le Diamant Le Diamant 97223 Martinique Martinique 0696 211 399 Transport à proximité, présence de parking

EXP’EAU AN LA KOU-A :

©VILLE DU DIAMANT