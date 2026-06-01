Ana Carolina Sargenti – Entre terres, Usine Kugler, Genève

Ana Carolina Sargenti – Entre terres 3 – 14 juin Usine Kugler

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Ana Carolina Sargenti — Entre terres

Vernissage mercredi 3 juin 2026 dès 18h

Exposition du 3 au 14 juin 2026

Finissage dimanche 14 juin dès 17h, avec présentation de l’exposition par l’artiste

Horaires : mercredi, jeudi, samedi et dimanche : 14h–19h

Et sur rendez-vous : 076 801 60 21

Espace Kugler Gallery

Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève . @espace_kugler . espacekugler.net

Avec Entre terres, Ana Carolina Sargenti présente un ensemble de dessins, peintures et éléments sculpturaux autour des processus d’identification des disparu·es de la dernière dictature argentine. À partir d’archives officielles et de photographies, l’exposition interroge les relations entre mémoire, territoire, disparition et reconstruction.

Les œuvres se situent entre apparition et effacement. Des portraits au fusain, réalisés par retrait de matière dans une réserve noire, laissent émerger des visages fragmentaires, tandis que des paysages travaillés à partir de couches de terre gravées révèlent reliefs, cavités et formes enfouies.

La terre occupe une place centrale dans le projet. À la fois matière, archive et empreinte, elle devient surface d’inscription et support de mémoire. Les cavités produites dans cette matière donnent naissance à des impressions à l’aquarelle et à des formes en plâtre évoquant des fragments osseux suspendus dans l’espace.

Entre terres propose ainsi un espace de réflexion autour des traces laissées par les corps, les paysages et les histoires collectives, dans un état de passage entre présence et absence, mémoire et effacement.

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Née à Mendoza en Argentine en 1981 et installée en Suisse depuis son enfance, Ana Carolina Sargenti développe une pratique à la croisée des arts visuels, de la recherche scientifique et de la mémoire. Diplômée en biologie et en arts plastiques, elle travaille le dessin, la peinture, la vidéo, la photographie et la sculpture, choisissant chaque médium pour sa capacité à participer à une narration sensible et fragmentaire.

Son parcours, marqué par l’émigration et le déplacement culturel, nourrit une réflexion sur les formes de mémoire — corporelle, historique et géographique — ainsi que sur les territoires qui façonnent l’identité malgré la distance. Son travail s’intéresse aux archives, aux récits collectifs et aux traces laissées par les expériences humaines.

Basée à Genève, où elle poursuit sa pratique à l’Usine Kugler, Ana Carolina Sargenti développe une recherche artistique à travers le dessin, la peinture, l’aquarelle, le modelage, le travail de la terre et différentes expérimentations plastiques. Sa démarche, à la croisée des arts visuels et de la recherche, explore les liens entre mémoire, territoire, matière et trace. Elle enseigne également les arts visuels et la biologie dans les écoles publiques genevoises.

Usine Kugler Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève Genève 1235 http://www.usinekugler.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/usine-kugler/

Un ensemble de dessins, peintures et éléments sculpturaux autour des processus d’identification des disparu·es de la dernière dictature argentine.

DR