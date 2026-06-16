Ana Godefroy Grand Kursaal Besançon
vendredi 26 mars 2027 · Grand Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Ana Godefroy
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:00:00
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
Avec on s’accroche , Ana Godefroy nous offre un moment intimiste et personnel dans lequel elle analyse avec un œil aiguisé les failles de sa génération. Je plaisante bien sûr. Elle parle majoritairement d’un terrible accident de tyrolienne et de sa raie.
Chroniqueuse chez Quotidien et véritable vedette de la toile suivie notamment par Sheryfa Luna, Télérama l’adore déjà (à confirmer). .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ana Godefroy
L’événement Ana Godefroy Besançon a été mis à jour le 2026-06-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon 10 septembre 2026
- Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon 10 septembre 2026
- Les cours de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon 10 septembre 2026
- 79e Festival de musique de Besançon Besançon 11 septembre 2026
- Water Music Besançon 11 septembre 2026