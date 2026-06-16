Ana Godefroy Grand Kursaal Besançon

Informations pratiques

Besançon

Ana Godefroy

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Avec on s’accroche , Ana Godefroy nous offre un moment intimiste et personnel dans lequel elle analyse avec un œil aiguisé les failles de sa génération. Je plaisante bien sûr. Elle parle majoritairement d’un terrible accident de tyrolienne et de sa raie.

Chroniqueuse chez Quotidien et véritable vedette de la toile suivie notamment par Sheryfa Luna, Télérama l’adore déjà (à confirmer). .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ana Godefroy

L’événement Ana Godefroy Besançon a été mis à jour le 2026-06-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)