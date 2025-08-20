Ana Godefroy Troyes

Ana Godefroy Troyes mercredi 24 juin 2026.

Ana Godefroy

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 52 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Pitch

Est-ce que vous me voyez ?

Ça fait 26 ans que je me pose la question, et je me suis dit que le meilleur moyen d’en avoir le cœur net, c’est de vous enfermer dans une pièce pendant 1h avec moi. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ana Godefroy Troyes a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne