ANACHRONIC SHOW La Paillette Rennes Samedi 13 juin, 16h00, 18h00 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Bienvenue dans Anachronic Show, le talk-show théâtral dans lequel on ressuscite les morts… pour les interviewer ! Nous recevrons quatre invitées ayant fait trembler les Caraïbes aux 18e et 19e siècles

Bienvenue dans Anachronic Show, le talk-show théâtral dans lequel on ressuscite les morts… pour les interviewer ! Nos animateur·trice·s Ana et Chronic recevront en exclusivité quatre invitées ayant fait trembler les Caraïbes aux 18e et 19e siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T18:45:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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