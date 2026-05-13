ANACHRONIC SHOW La Paillette Rennes
ANACHRONIC SHOW La Paillette Rennes samedi 13 juin 2026.
ANACHRONIC SHOW La Paillette Rennes Samedi 13 juin, 16h00, 18h00 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Bienvenue dans Anachronic Show, le talk-show théâtral dans lequel on ressuscite les morts… pour les interviewer ! Nous recevrons quatre invitées ayant fait trembler les Caraïbes aux 18e et 19e siècles
Bienvenue dans Anachronic Show, le talk-show théâtral dans lequel on ressuscite les morts… pour les interviewer ! Nos animateur·trice·s Ana et Chronic recevront en exclusivité quatre invitées ayant fait trembler les Caraïbes aux 18e et 19e siècles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T18:45:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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