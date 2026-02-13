ANALYSE ET COMPOSITION DU JARDIN DES SABLES, Jardin des Sables, Montvendre

ANALYSE ET COMPOSITION DU JARDIN DES SABLES Dimanche 7 juin, 14h30 Jardin des Sables Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

ANALYSE ET COMPOSITION DU JARDIN DES SABLES

RV : Entrée route des sables, Montvendre

Le jardin des sables est une merveille paysagère. Reprenant certains codes des jardins à l’anglaise, sa composition émerveille par son alternance entre effervescence bucolique et paisibles prairies. Cette visite vous donnera les clés pour comprendre l’organisation et la composition de cet écrin d’une grande diversité.

Proposé par le Pays d’art et d’historie de Valence Romans Agglo

Jardin des Sables Chemin des Sables, 26120 Montvendre, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}] Jardin paysager privé de 1,2 hectares créé en 1997. Situé en plein champ, il propose des centaines de ligneux à écorces décoratives, à feuillages particuliers, à floraisons étalées, à parfums puissants ou plus subtils, aux fructifications particulières. Ouvert toute l’année sur RV.

©Valence Romans Tourisme