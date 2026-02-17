Visite guidée Analyse et composition du jardin des Sables Rendez-vous aux jardins RDV au Jardin des Sables Montvendre

Visite guidée Analyse et composition du jardin des Sables Rendez-vous aux jardins

RDV au Jardin des Sables 425 chemin des Sables Montvendre Drôme

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 14:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le jardin des sables est une merveille paysagère. Reprenant certains codes des jardins à l’anglaise, sa composition émerveille par son alternance entre effervescence bucolique et paisibles prairies.

RDV au Jardin des Sables 425 chemin des Sables Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Le jardin des sables is a landscape marvel. Taking its cue from English gardens, its composition marvels at the alternation between bucolic effervescence and peaceful meadows.

