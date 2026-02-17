Visite guidée Analyse et composition du jardin des Sables Rendez-vous aux jardins RDV au Jardin des Sables Montvendre
RDV au Jardin des Sables 425 chemin des Sables Montvendre Drôme
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 14:30:00
2026-06-07
Le jardin des sables est une merveille paysagère. Reprenant certains codes des jardins à l’anglaise, sa composition émerveille par son alternance entre effervescence bucolique et paisibles prairies.
RDV au Jardin des Sables 425 chemin des Sables Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Le jardin des sables is a landscape marvel. Taking its cue from English gardens, its composition marvels at the alternation between bucolic effervescence and peaceful meadows.
