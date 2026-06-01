Analyser dans le chaos informationnel Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris
Analyser dans le chaos informationnel Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris mardi 2 juin 2026.
Apprendre
à raisonner pour évoluer dans un environnement informationnel complexe est tout
l’objet de cette université populaire de la rationalité et de l’esprit
critique. Bien avant que cette problématique ne devienne un enjeu de société,
une catégorie particulière d’individus a dû apprendre à faire face à ces défis
intellectuels : les analystes du renseignement. Collecter, exploiter, sourcer,
évaluer, hiérarchiser, recouper des informations partielles, paradoxales voire
manipulées pour éclairer au mieux les décisions stratégiques des États est au
cœur du travail d’analyste. Cette communication vise à introduire les
auditrices et auditeurs de manière concrète et pratique aux outils et
techniques d’analyse mis en œuvre par les services de renseignement pour
affronter ces défis cognitifs. Conférence animée par Clément Renault, historien
des relations internationales et chercheur « renseignement, guerre et stratégie
» à l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire, dans le
cadre du cycle Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique
initié par Gérald Bronner, avec le soutien du projet SOUND et de la Fondation
Descartes.
Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique
Cycle de conférences proposé par Gérald Bronner et ses invités. Avec le soutien de SOUND et de la Fondation Descartes
Le mardi 02 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:30:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00
Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
https://www.billetweb.fr/universite-populaire-de-la-rationalite-et-de-lesprit-critique
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