Analyser dans le chaos informationnel Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Apprendre

à raisonner pour évoluer dans un environnement informationnel complexe est tout

l’objet de cette université populaire de la rationalité et de l’esprit

critique. Bien avant que cette problématique ne devienne un enjeu de société,

une catégorie particulière d’individus a dû apprendre à faire face à ces défis

intellectuels : les analystes du renseignement. Collecter, exploiter, sourcer,

évaluer, hiérarchiser, recouper des informations partielles, paradoxales voire

manipulées pour éclairer au mieux les décisions stratégiques des États est au

cœur du travail d’analyste. Cette communication vise à introduire les

auditrices et auditeurs de manière concrète et pratique aux outils et

techniques d’analyse mis en œuvre par les services de renseignement pour

affronter ces défis cognitifs. Conférence animée par Clément Renault, historien

des relations internationales et chercheur « renseignement, guerre et stratégie

» à l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire, dans le

cadre du cycle Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique

initié par Gérald Bronner, avec le soutien du projet SOUND et de la Fondation

Descartes.

Université populaire de la rationalité et de l’esprit critique

Cycle de conférences proposé par Gérald Bronner et ses invités. Avec le soutien de SOUND et de la Fondation Descartes

Le mardi 02 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:30:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

https://www.billetweb.fr/universite-populaire-de-la-rationalite-et-de-lesprit-critique



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