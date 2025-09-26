Anapnoï – concert de clôture, Eglise Saint Pierre, Trélazé
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Pierre · Trélazé
Informations pratiques
Anapnoï – concert de clôture Dimanche 20 septembre, 17h00 Eglise Saint Pierre Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
ANAPNOÏ, ce sont 3 femmes, 3 voix qui vous transportent le
temps d’un concert au fil de leurs souffles. À travers l’interprétation
originale de chants polyphoniques, le trio traverse les frontières et
tisse avec vitalité un lien vibrant et rythmé vers nos racines
communes.
Distribution artistique :
– Agathe Warlouzé, chant, percussion & arrangements
– Carine Henry, chant & arrangements
– Léa Pointelin, chant & arrangements
Eglise Saint Pierre 2 Rue Francisco Ferrer Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire
ANAPNOÏ, ce sont 3 femmes, 3 voix qui vous transportent le
©Fabien Tijou
À voir aussi à Trelaze (Maine-et-Loire)
- Programmation Arena Loire Trélazé Trélazé 18 septembre 2026
- Bosko – concert d’ouverture des journées européennes du patrimoine, Chapelle de Bel Air, Trélazé 18 septembre 2026
- Visite guidée du centre culturel des musulmans de Trélazé/mosquée, Centre culturel des musulmans de Trélazé/Mosquée, Trélazé 19 septembre 2026
- PATRICK BRUEL ARENA LOIRE Trelaze 12 novembre 2026
- DISNEY EN CONCERT – SUIVEZ VOS REVES ARENA LOIRE Trelaze 15 novembre 2026