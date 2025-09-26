Anapnoï – concert de clôture, Eglise Saint Pierre, Trélazé

Informations pratiques

Anapnoï – concert de clôture Dimanche 20 septembre, 17h00 Eglise Saint Pierre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ANAPNOÏ, ce sont 3 femmes, 3 voix qui vous transportent le

temps d’un concert au fil de leurs souffles. À travers l’interprétation

originale de chants polyphoniques, le trio traverse les frontières et

tisse avec vitalité un lien vibrant et rythmé vers nos racines

communes.

Distribution artistique :

– Agathe Warlouzé, chant, percussion & arrangements

– Carine Henry, chant & arrangements

– Léa Pointelin, chant & arrangements

Eglise Saint Pierre 2 Rue Francisco Ferrer Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire

ANAPNOÏ, ce sont 3 femmes, 3 voix qui vous transportent le

©Fabien Tijou