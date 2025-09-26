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Bosko – concert d’ouverture des journées européennes du patrimoine, Chapelle de Bel Air, Trélazé

vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle de Bel Air · Trélazé

Bosko – concert d’ouverture des journées européennes du patrimoine, Chapelle de Bel Air, Trélazé

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Bel Air
Adresse
2 Pl. Bel air, 49800 Trélazé
Ville
49800 Trélazé
Département
Maine-et-Loire

Bosko – concert d’ouverture des journées européennes du patrimoine Vendredi 18 septembre, 20h30 Chapelle de Bel Air Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Bosko emprunte humblement aux répertoires cajun et zydeco, musiques emblématiques de la Louisiane francophone.
Chants simples, accordéon rageur, guitares crunchy, rythmique tapageuse, incursions psychédéliques… le groupe délivre un set de country & garage rock à l’urgence jubilatoire, comme décor pour des histoires de peines de cœur, de gueules de bois et de bonheurs simples qui jalonnent la vie quotidienne. Sans jamais oublier la fonction première de ces musiques de bal : faire la fête !
Pierre Pleyber // chant, basse
Jules Moreau // accordéon
Félix Garotte // guitares
Marc Barotte // batterie, percussions

Chapelle de Bel Air 2 Pl. Bel air, 49800 Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Bosko emprunte humblement aux répertoires cajun et zydeco, musiques emblématiques

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