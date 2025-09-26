Démonstration du métier de couvreur, Musée de l’Ardoise, Trélazé

Informations pratiques

Démonstration du métier de couvreur 19 et 20 septembre Musée de l’Ardoise Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

En présence d’un « meilleur ouvrier de France », découvrez le métier de couvreur et les savoir-faire qui le caractérisent. Cette rencontre vous permettra d’explorer les différentes techniques de couverture et les matériaux utilisés.

Musée de l’Ardoise Chemin de la Maraîchère, 49800 Trélazé, France Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241690471 https://www.lemuseedelardoise.fr Outils, machines, pièces de costumes de travail, échantillons de schistes de différentes provenance, modèles d’ardoises… tous ces éléments patiemment collectés permettent de suivre l’évolution des techniques d’extraction et de façonnage de la pierre, mais aussi les applications de ce matériau, quelquefois inattendues comme la magnifique cheminée surmontée d’un miroir entièrement conçue en schiste ardoisier avec mots sculptés et peints, sans oublier les principaux acteurs de cette industrie, les ardoisiers eux-mêmes. Aire de démonstration de fente d’ardoises permettant d’obtenir, à partir d’un bloc de schiste, de fines ardoises de quelques centaines de grammes. En voiture : – En venant de Paris ou de Nantes par A11, quitter l’A87 – Sortie 19 – Musée de l’Ardoise, suivre la direction « Pôle H. Bazin », Chemin de la Maraîchère, Trélazé. – En venant de Cholet, quitter l’A87 – Sortie 19 – Musée de l’Ardoise, suivre la direction « Pôle H. Bazin », Chemin de la Maraîchère, Trélazé En bus : N° 1 – Arrêt Malaquais. N° 10 – Arrêt Saint Lezin (Terminus).

En présence d’un « meilleur ouvrier de France », découvrez le métier de couvreur et les savoir-faire qui le caractérisent. Cette rencontre vous permettra d’explorer les différentes techniques …

©museedelardoise