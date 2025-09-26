Animation lithophone, Musée de l’Ardoise, Trélazé

Informations pratiques

Animation lithophone 19 et 20 septembre Musée de l’Ardoise Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une musicienne du groupe Zur de Trélazé proposera une découverte du lithophone lors de démonstrations musicales.

Musée de l’Ardoise Chemin de la Maraîchère, 49800 Trélazé, France Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241690471 https://www.lemuseedelardoise.fr Outils, machines, pièces de costumes de travail, échantillons de schistes de différentes provenance, modèles d’ardoises… tous ces éléments patiemment collectés permettent de suivre l’évolution des techniques d’extraction et de façonnage de la pierre, mais aussi les applications de ce matériau, quelquefois inattendues comme la magnifique cheminée surmontée d’un miroir entièrement conçue en schiste ardoisier avec mots sculptés et peints, sans oublier les principaux acteurs de cette industrie, les ardoisiers eux-mêmes. Aire de démonstration de fente d’ardoises permettant d’obtenir, à partir d’un bloc de schiste, de fines ardoises de quelques centaines de grammes. En voiture : – En venant de Paris ou de Nantes par A11, quitter l’A87 – Sortie 19 – Musée de l’Ardoise, suivre la direction « Pôle H. Bazin », Chemin de la Maraîchère, Trélazé. – En venant de Cholet, quitter l’A87 – Sortie 19 – Musée de l’Ardoise, suivre la direction « Pôle H. Bazin », Chemin de la Maraîchère, Trélazé En bus : N° 1 – Arrêt Malaquais. N° 10 – Arrêt Saint Lezin (Terminus).

Une musicienne du groupe Zur de Trélazé proposera une découverte du lithophone lors de démonstrations musicales.