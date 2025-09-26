Démonstrations de savoir -faire, Musée de l’Ardoise, Trélazé

Informations pratiques

Démonstrations de savoir -faire 19 et 20 septembre Musée de l’Ardoise Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les visiteurs pourront rencontrer une délégation de « meilleurs apprentis de France ». Ces jeunes professionnels d’exception viendront faire découvrir leur métier, leur parcours et leur passion. Une belle opportunité d’échanger avec les talents qui perpétuent et renouvellent les savoir-faire français.

Musée de l’Ardoise Chemin de la Maraîchère, 49800 Trélazé, France Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241690471 https://www.lemuseedelardoise.fr Outils, machines, pièces de costumes de travail, échantillons de schistes de différentes provenance, modèles d’ardoises… tous ces éléments patiemment collectés permettent de suivre l’évolution des techniques d’extraction et de façonnage de la pierre, mais aussi les applications de ce matériau, quelquefois inattendues comme la magnifique cheminée surmontée d’un miroir entièrement conçue en schiste ardoisier avec mots sculptés et peints, sans oublier les principaux acteurs de cette industrie, les ardoisiers eux-mêmes. Aire de démonstration de fente d’ardoises permettant d’obtenir, à partir d’un bloc de schiste, de fines ardoises de quelques centaines de grammes. En voiture : – En venant de Paris ou de Nantes par A11, quitter l’A87 – Sortie 19 – Musée de l’Ardoise, suivre la direction « Pôle H. Bazin », Chemin de la Maraîchère, Trélazé. – En venant de Cholet, quitter l’A87 – Sortie 19 – Musée de l’Ardoise, suivre la direction « Pôle H. Bazin », Chemin de la Maraîchère, Trélazé En bus : N° 1 – Arrêt Malaquais. N° 10 – Arrêt Saint Lezin (Terminus).

Les visiteurs pourront rencontrer une délégation de « meilleurs apprentis de France ». Ces jeunes professionnels d’exception viendront faire découvrir leur métier, leur parcours et leur passion.