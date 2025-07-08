Anatomie d’un suicide Comédie CDN de Reims Reims

Anatomie d’un suicide

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-12

Tout public

D’Alice Birch • Mise en scène Christophe Rauck • Traduction Séverine Magois

Écrit comme une série et réinventant la forme-même d’une pièce de théâtre, Anatomie d’un suicide d’Alice Birch, dramaturge et scénariste britannique, est un défi pour la scène, une véritable expérience théâtrale. On y suit les vies de Carol, mère d’Anna, elle-même mère de Bonnie, chacune à trois époques différentes qui se déroulent simultanément sous nos yeux. De 1970 jusqu’à aujourd’hui, l’espace du théâtre réunit trois femmes d’une même lignée qui se débattent avec la maternité et combattent pour échapper au suicide, malédiction familiale traversant le temps et les générations. Sans jamais être sinistre et avec humour, Christophe Rauck orchestre une partition d’une virtuosité implacable avec dix interprètes pour vingt-sept personnages.

L’écriture d’Alice Birch permet d’interroger des sujets du quotidien (la maternité, le couple, l’héritage familial…) à l’endroit du politique. Être une femme dans le monde moderne, qu’est-ce que ça implique concrètement ? Chacun des trois personnages vit des expériences distinctes, façonné par son époque et sa situation personnelle. Christophe Rauck, metteur en scène

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 15 ans

Durée 2h

Avertissement Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs (drogue, suicide).

Présence de fumée de cigarette et d’effets stroboscopiques sur scène. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Anatomie d’un suicide

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Anatomie d’un suicide Reims a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT de la Marne