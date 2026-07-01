Anatomie d’une restauration, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

Anatomie d’une restauration 19 et 20 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En lien avec le thème national de ces Journées européennes du patrimoine, le patrimoine en danger, venez découvrir un film documentaire qui suit le chantier de restauration du retable de la nativité de Rodern, classé au titre des monuments historiques et conservé à la Bibliothèque Humaniste.

Reportage réalisé dans le cadre de l’exposition temporaire « Anatomie d’une restauration, l’éclat retrouvé de la Renaissance rhénane » en 2026 à la Bibliothèque Humaniste.

Réalisation : Marc Linnhoff.

Bibliothèque Humaniste, rez-de-chaussée, auditorium. Projection en continu. Durée : +/- 26 min

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

En lien avec le thème national de ces Journées européennes du patrimoine, le patrimoine en danger, venez découvrir ce film documentaire qui suit le chantier de restauration du retable de la nativité …

©Marc Linnhoff