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AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis Défile Cour du Château Ancenis-Saint-Géréon

samedi 12 septembre 2026 · Cour du Château · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Cour du Château
Adresse
21 Rue du Pont
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis Défile

Cour du Château 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez découvrir le défilé local d’Ancenis.
Des mannequins habitants d’Ancenis habillés par les commerçants du centre.

Entrée libre. Restauration et boissons sur place.

Avec la participation de Margot Gaillard et Stéphane Rom.

Organisé par l’association de commerçants Com’Ancenis, la Maire d’Ancenis-Saint-Géréon et l’association Rythm Light.   .

Cour du Château 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00  asso.comancenis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the local gorge in Ancenis.

L’événement Ancenis Défile Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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