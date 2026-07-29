Ancenis Défile Cour du Château Ancenis-Saint-Géréon
samedi 12 septembre 2026 · Cour du Château · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Ancenis Défile
Cour du Château 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir le défilé local d’Ancenis.
Des mannequins habitants d’Ancenis habillés par les commerçants du centre.
Entrée libre. Restauration et boissons sur place.
Avec la participation de Margot Gaillard et Stéphane Rom.
Organisé par l’association de commerçants Com’Ancenis, la Maire d’Ancenis-Saint-Géréon et l’association Rythm Light. .
Cour du Château 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00 asso.comancenis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the local gorge in Ancenis.
L’événement Ancenis Défile Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Cirque Gum over Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon 29 juillet 2026
- Atelier poterie Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon 30 juillet 2026
- Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme des Verdais & Brasserie de l’Ouche Espace Tourisme & Loisirs Ancenis-Saint-Géréon 30 juillet 2026
- Visite commentée L’ancien bourg de Saint-Géréon et le Petit Moulin Couleurs parasol Place du Prieuré Ancenis-Saint-Géréon 30 juillet 2026
- Tournoi Code Names Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon 30 juillet 2026