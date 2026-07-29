Ancenis Défile Cour du Château Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis Défile

Cour du Château 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir le défilé local d’Ancenis.

Des mannequins habitants d’Ancenis habillés par les commerçants du centre.

Entrée libre. Restauration et boissons sur place.

Avec la participation de Margot Gaillard et Stéphane Rom.

Organisé par l’association de commerçants Com’Ancenis, la Maire d’Ancenis-Saint-Géréon et l’association Rythm Light. .

Cour du Château 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00 asso.comancenis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the local gorge in Ancenis.

L’événement Ancenis Défile Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis