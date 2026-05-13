André Malraux. La tentation du cinéma, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

André Malraux. La tentation du cinéma Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Explorez la passion d’André Malraux pour le septième art, de sa jeunesse à son engagement politique et culturel, en passant par son expérimentation en Espagne.Cette visite vous mène à travers un parcours chronologique et thématique, révélant les liens entre ses écrits, ses idées et les grands courants cinématographiques du 20e siècle. 142 œuvres et documents (films, manuscrits, affiches, archives) sont réunis. Découvrez comment le cinéma a inspiré sa vie, son œuvre et sa vision de la culture. Une immersion dans l’univers d’un homme pour qui le cinéma était à la fois un art, une industrie et une passion.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr

Explorez la passion d’André Malraux pour le septième art, de sa jeunesse à son engagement politique et culturel, en passant par son expérimentation en Espagne.Cette visite vous mène à travers un et a…

©L’Atelier contemporain