ANDRE MANOUKIAN – EGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL Clichy

ANDRE MANOUKIAN Début : 2026-05-06 à 20:30. Tarif : – euros.

La Sultane, prévu pour octobre 2025, est le?cinquième album que la musique arménienne inspire à André?Manoukian.?Elle est pour lui une source de création inépuisable. Les couleurs de la musique arménienne se mêlent parfaitement au?jazz modal. Sur scène, l’artiste aime à dire que ses origines orientales?sont aussi celles de nos musiques occidentales. Son piano devient sa mémoire intime, son héritage culturel, une langue?de tendresse.?Entre Orient et Occident, ses compositions dessinent un horizon sans frontières, des arabesques?levantines comme autant de routes initiatiques, de labyrinthes, de?méandres, qui semblent épouser les plis et replis de nos mémoires. Première partie : Yasmine MeddourFormée au chant et à la composition de musique de film, Yasmine Meddour compose pour les longs métrages Papicha (César 2020) et Houria.?Elle développe aujourd’hui Lahwa, un premier EP personnel inspiré de son enfance en Kabylie.?À la croisée de la chanson, des musiques électroniques et du cinéma, son univers explore les thèmes de la mémoire, des émotions et du temps.? DISTRIBUTION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE?: Piano?: André Manoukian Violoncelle?: Guillaume Latil Tablas?: Mosin Kawa Piano?: Yasmine Meddour Synthétiseurs :?Paolo?Castrini

EGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 94 BVD JEAN JAURES 92110 Clichy 92